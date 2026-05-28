英語には「elephant in the room」というイディオムがある。文字通りの意味は「部屋の中の象」だが、もちろんこれは比喩であり、実際は「誰もが気づいているのに誰も口にしない問題」を指す。【こちらも】ワニの涙とは? 中世の旅行記が生んだ英語イディオム部屋の中に象がいれば、気がつかないわけがない。しかし、誰も象がいることを指摘しない。つまり、明らかに存在する問題を全員が見て見ぬふりをしている状態を指す。■日