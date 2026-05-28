北九州市は5月28日、4月1日時点の推計人口が89万人台になったと発表しました。人口が90万人を下回るのは、1963年に北九州市が誕生して以来、初めてです。 北九州市の武内市長は、国勢調査による去年10月1日時点の市の人口の独自集計を90万4289人と発表しました。この数値をもとに、月別で推計人口を出した結果、4月1日時点で89万8668人となり、初めて90万人を下回ったことが分かりました。5月1日時点の推計人口は、4月と比べ