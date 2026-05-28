■I.米国株式市場●1.NYダウの推移1）5/25、祝日「戦没者追悼記念日」で休場2）5/26、NYダウ▲118ドル安、50,461ドル3）5/27、NYダウ+182ドル高、50,644ドル【前回は】相場展望5月25日号米国株: 米国・イランの戦闘終結期待も、現段階は「停戦交渉」にすぎず日本株: 最近の大幅株高の火付け役はソフトバンクGとキオクシア●2.米国株: イラン和平の期待が強く株高だか、原油市場は「懐疑的」1）イラン和平への期待が根