総務省が発表した消費者物価指数（生鮮食品を除く総合）は、2023年に41年ぶりとなる3.1%の上昇を記録して以降、2025年度末まで日本銀行の物価目標である2%を上回る水準が続いた。【こちらも】新NISAで広がる「ニーサ貧乏」の正体投資初心者が知るべき生活防衛の鉄則2026年に入り上昇率は鈍化傾向にあるものの、依然として物価高は家計への重荷となっている。日本経済は長らく続いたデフレからインフレの定着という新たな局