◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝５月２８日、美浦トレセン皐月賞３着から逆襲を狙うライヒスアドラー（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父シスキン）は美浦・Ｗコースで３頭併せの真ん中。同７着の京成杯覇者の内グリーンエナジーから２馬身先行し、外オペラプラージュ（５歳３勝クラス）を１馬身半追走。最後の直線では両側から一度は２頭が前に出たところを、手綱が動かな