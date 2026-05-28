毎週金曜深夜放送のアーティストの素顔やルーツに迫る“関西発”の読売テレビ音楽番組「音道楽√（おとどうらくルート）」。２９日の放送回（深夜０時３５分）では純烈のリーダー・酒井一圭がプロデュースを手掛け、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」がＳＮＳを中心に大きな話題を呼んでいるモナキが番組初登場。メンバーのおヨネの思い出の地・ひらかたパークを満喫する。メンバーで唯一の関西出身・おヨネ