◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―日本ハム（２８日・甲子園）現役時代に西武、巨人などでプレーした清原和博氏と日本ハム、阪神でプレーした片岡篤史氏のＰＬ学園出身コンビがＢＳフジ、カンテレで解説を務める。現役通算５２５本塁打を放った清原氏が、阪神のドラフト１位・立石正広内野手の打撃をどのように分析するか注目が集まる。立石は「６番・三塁」で先発する。