ソフトバンクはアルメンタの出場選手登録を抹消した。育成出身の２１歳左腕は２７日の巨人戦（東京ドーム）で初登板、初先発して、３回途中５失点ＫＯされた。入れ替えでスチュワートが登録され、２８日の巨人戦に先発した。倉野投手コーチは「外国人枠もあるので計画的抹消です」と予定通りの措置を説明した。