（店員）「おまたせしました特盛です」次々と運ばれてくる厚切りの肉がたっぷりと乗ったどんぶり。その迫力に写真を撮る人も。（来店客）「うまい」（来店客）「やわらかい」（来店客）「おいしい」みなさんがおいしそうに頬張っていたのは…。北海道・帯広名物の「豚丼」全国に70店舗以上を展開する人気の専門店で先週オープンした焼津店には開店前から行列が。これほど大人気のワケは人々を虜にする味付け。そのおいしさの