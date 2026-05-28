西武の高橋光成投手が２９日のＤｅＮＡ戦（ベルーナ）に先発する。前回登板となった１３日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）の後、１９日に登録を抹消。疲労回復の時間を設けていた。約２週間登板間隔が空き「これからたくさん投げるので。そういう時間をいただけたのは嬉しい」とリフレッシュした様子。交流戦ならではの相手に「年に１回あるかないかの相手なので、戦い方が変わってくると思うんですけど。それよりも自分