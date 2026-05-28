名古屋の大手外食チェーン「木曽路」は、2024年の能登半島地震で甚大な被害を受けた石川県・和倉温泉の老舗旅館「加賀屋」との連携を発表しました。 【写真を見る】名古屋の大手外食チェーン｢木曽路｣と石川の老舗旅館｢加賀屋｣がコラボ 持ち帰り弁当を6月1日から販売 能登復興を支援 加賀屋は現在休業中ですが、加賀屋が監修する持ち帰り弁当を6月1日から全国の木曽路126店舗で販売し、復興への歩みを全国に伝えると