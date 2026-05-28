記事ポイントロッテのロングセラーアイス「スイカバー」をイメージしたPascoのスフレケーキが2026年6月1日より発売緑と赤の二層生地に国産スイカ加糖ペースト配合、ビター感のあるチョコチップでスイカの種を表現中部・関西・中国・四国・九州地区のスーパー・ドラッグストアで1カ月限定販売 夏の定番アイス「スイカバー」が、ふんわりしたスフレケーキに生まれ変わります。敷島製パン（Pasco）とロッテのコラボレーションに