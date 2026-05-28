Ｊ１のＦＣ東京は２８日、川岸滋也代表取締役社長が、７月１日をもって退任すると発表した。クラブは後任について、承認手続きを経た上で、決定次第あらためて発表するとしている。川岸氏はクラブを通じて以下のようにコメントした。「日頃よりＦＣ東京を支えていただいているすべてのみなさまに感謝を申し上げます。このたび、ＦＣ東京の代表取締役社長を退任することとなりました。この仕事を通じて、様々な場面において、Ｆ