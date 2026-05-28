フリーアナウンサーの中川安奈（32）が28日、自身のインスタグラムを更新。赤い半袖ニット＆デニム姿を披露した。「脚を長くみせてくれるとっても優秀なジーンズでした私服ではあまり着ないビビッドな赤のニットに合わせて」などとつづり、赤い半袖ニットにデニム姿の写真をアップ。「外国人観光客のみなさんへの突撃インタビュー旅、今回は箱根ですテレビ東京『よじごじDays』4日(木)午後3時40分〜」と出演番組をPRした