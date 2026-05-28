◇交流戦阪神─日本ハム（2026年5月28日甲子園）阪神対日本ハム3回戦のスターティングメンバーが発表され、2番・中野拓夢から8番・熊谷敬宥まで「背番号1ケタ」がズラリと並んだ。1番・高寺望夢が「67」であることを除くと、「7」の中野以降は、森下翔太が「1」、佐藤輝明が「8」、大山悠輔が「3」、立石正広が「9」、梅野隆太郎が「2」、熊谷が「4」となった。現在、左手首骨折でリハビリ中の近本光司＝「5」が定位置