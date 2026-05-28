女優の三田佳子（84）が28日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。終活について語った。司会の黒柳徹子から「あなたは何か終活はしていらっしゃるの」と問われ、三田は「やりましたよ」と明言した。内容については「まあね、終活ですから。だいたい想像つくでしょ」と思わせぶりに語り、「子供とか孫がいるでしょう？だからその時に争いたくないっていうのが、子供たちの間にも見えてくるわけで