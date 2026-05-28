ロッテの田中晴也投手が29日の阪神戦（ZOZOマリン）に先発することが発表された。阪神は高橋遥人投手が先発する。高卒4年目の田中は、ここまで7試合に登板して1勝3敗、防御率4・50。今季初登板だった開幕2戦目の西武戦で6回を5安打無失点と好投して勝利を飾ったが、その後は白星に恵まれていない。前回16日のオリックス戦は5回5安打無失点。そこから中13日でのマウンド。右腕は「この期間練習してきたことをしっかりと表現