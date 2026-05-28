スケートボード・ストリートの世界選手権を男子史上最年少の17歳で制したスケートボード選手の佐々木音憧（とあ、19）が28日、東京ドームで行われた交流戦の巨人ーソフトバンク戦の試合前ファーストピッチを務めた。佐々木は「縁起がいいから」という理由で選んだ背番「88」のユニホームを着用してマウンドに上がると、帽子を取って礼儀正しく球場の四方に向かって4度頭を下げた。帽子をかぶり直すと、捕手役を務めたティマ