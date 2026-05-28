茨城県警本部茨城県警は28日、医療法人社団「啓和会」が運営する医療施設の女子トイレにカメラを設置し撮影したとして、性的姿態撮影・撮影未遂の疑いで、同法人の理事長久保田光博容疑者（47）＝水戸市＝を逮捕した。県警によると、撮影された人数は延べ104人に上るという。容疑を否認している。逮捕容疑は2024年12月25日、同市の「いばらき健康管理センター」と「東関東クリニック」の女子トイレ内に小型カメラを設置し、撮