テレビ朝日は28日、同局系バラエティー『あのちゃんねる』（月曜深0：15）が6月15日深夜の放送をもって終了すると発表した。騒動から10日で、終了が決定する形となった。【画像】鈴木紗理奈、“嫌いな芸能人”騒動にお詫びをつづったコメント18日深夜放送の番組では、あのが嫌いな芸能人として鈴木紗理奈の名前を出し、ネット上で話題となっていた。同局は22日、オリコンニュースの取材に対し「番組スタッフの配慮が足りず、