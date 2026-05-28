麻生太郎氏（左）と伊吹文明氏＝2008年、東京・永田町の自民党本部自民党の麻生太郎副総裁は28日、伊吹文明元衆院議長と東京都内で面会した。麻生氏は自民の皇位継承に関する党内組織のトップを務めており、皇族数確保に向けた皇室典範改正を巡り意見交換したとみられる。これに先立ち、麻生氏は麻生派会合で皇室典範改正について憲法改正と並び「最重要課題だ」との認識を示した。