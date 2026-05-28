今月15日におこなわれた皇族数の確保策について話し合う与野党各党の全体会議で、中道改革連合が「女性天皇の是非なども含めて議論を深めていかなければならない」と主張していたことがわかりました。きょう公開された15日の全体会議の議事録では、中道改革連合の笠浩史衆院議員が、この会議で皇族数の確保策に限って議論していることについて、「あくまでも喫緊の措置」だと指摘しています。その上で、「悠仁親王殿下の御年齢や御