「夢グループ」所属の歌手・保科有里（64）が28日、自身のインスタグラムを更新。大物歌手との2ショットを披露した。保科は「尾道で伊東ゆかりさんから頂いたアンパン」と書き出し、楽屋着姿の歌手・伊東ゆかりとの写真をアップ。「粒あんとパン好きな私は大喜び」と明かし、「同じ楽屋になった時も、『この場所お先に座りました〜』って、わざわざ言って下さって…先輩からお席を取るのは当たり前なのに…」と振り返った。