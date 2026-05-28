ニップンは２８日、家庭用の小麦粉などの商品を８月１日納品分から値上げすると発表した。計１０４品目で参考小売価格を税抜きで１〜１２％引き上げる。小麦粉などの原材料費や物流費に加え、中東情勢の悪化で資材費が高騰しているためとしている。対象は、小麦粉やパスタソース、乾麺などで、ニップンは「企業努力だけでコスト上昇を吸収することが困難な状況」としている。価格改定は２月以来となる。