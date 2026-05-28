サッカーW杯ではスローインで故意に再開を遅らせているとみなされた場合、主審が5秒のカウントダウンを始め、違反すると相手ボールになる。この新規則でのスローイン練習を実施し、名波コーチが指を折りながらカウントダウンして残り時間を確認した。自身5度目の大舞台に臨む長友（FC東京）は「5秒はけっこう早いので、周りの選手たちの準備がかなり必要になる。相手も5秒以内に投げないといけない。早く準備する意識で攻守と