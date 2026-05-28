月9出演経験のある彼氏・しゅんの彼女のゆまが、彼氏の無防備な姿を撮影した写真が話題を呼んでいる。【映像】月9出演経験のイケメン彼氏の無防備ショットABEMAにて5月27日（水）に配信された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』、#57ではスマホに眠る世に出していないお宝写真を紹介するトークコーナーが繰り広げられた。「チェンマイ編」でカップルになったしゅん（倉澤