もふもふのワンコが風の強い日にお散歩に行ったら、全身の毛が逆立ってしまって…？可愛くて面白い姿に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で5万8000回再生を突破しています。 【動画：強風の日、外に出た『もふもふの犬』→顔面の形が変わってしまい…『同じ犬とは思えない光景』】 強風のせいで見た目が変化！ TikTokアカウント「user6551379190741」に投稿されたのは、ポメラニアン×トイプードルのMIX犬「か