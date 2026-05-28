「こんなんされたら延長しちゃうｗ」「スタミナ無限大ですね」と、投稿を見た人に笑顔を届けているのは、ゴールデンレトリバーの子犬が散歩をしている時の光景。 まだまだおうちに帰りたくなさそうなわんちゃんの姿に、思わず笑顔になってしまう人が続出し、投稿は36万再生を突破することとなりました。 【動画：子犬を散歩して40分後→家が近付くと『帰りたくない』と駄々をこね…感情が出すぎている『帰宅拒