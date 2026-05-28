プレミアリーグのマンチェスター・シティがDFの獲得を検討しているようだ。『as』によると、ターゲットは同リーグのトッテナムでプレイするペドロ・ポロ。スペイン代表の右SBで、2019年から2022年までシティに所属していたが、その間はレンタル移籍が続いており、マンチェスターでプレイすることはなかった。ポルトガルのスポルティングCPで評価を高め、2023年からトッテナムに所属している。今季はハムストリングの負傷で5試合を