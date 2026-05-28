今年2月の衆院選を巡り、岡山県の有権者が選挙の無効を求めている、いわゆる「一票の格差」裁判です。広島高裁岡山支部は、「合憲」との判断を下し、原告の訴えを退けました。 【写真を見る】衆院選巡る「一票の格差」裁判広島高裁岡山支部は“合憲”と判断し訴えを退ける「区割りが違憲状態に至っていたということはできない」【岡山】 訴えを起こしているのは、岡山県内4つの選挙区の有権者4人です。原告側は、今年2月の衆院