ボーンマスは今夏の移籍市場にて退団決まったアルゼンチン代表DFマルコス・セネシの代役を探している。契約満了によりチームを去るセネシはトッテナムへの移籍が濃厚だと考えられているなか、ボーンマスは後釜となる選手の獲得へ奔走しており、英『TEAMTALK』によると、ラツィオに所属するスペイン代表DFマリオ・ヒラを最優先ターゲットに挙げているようだ。レアル・マドリードでプロキャリアをスタートさせ、2022年にラツィオへ移