プレミアリーグのアーセナルに所属するガブリエウ・ジェズスの獲得に複数クラブが関心を寄せているようだ。『The Athletic』が報じている。ブラジルのパルメイラス出身で、2017年にマンチェスター・シティに移籍したジェズス。セルヒオ・アグエロの後任として期待されたが、CFとして定位置を掴むことはできず、2022年に同リーグのアーセナルに移籍。今季は公式戦27試合に出場して6ゴール2アシスト、プレミアリーグのタイトルを獲得