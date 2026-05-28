ベテラン漫才コンビの「ザ・ぼんち」（ぼんちおさむ・里見まさと）が、２７日放送のＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜・午後１１時２０分）に出演。大損した過去を振り返った。上方漫才大賞で４５年ぶりに同大賞に輝いた「ザ・ぼんち」は１９８０年に「ＴＨＥＭＡＮＺＡＩ」などをきっかけに大ブレイク。８１年には歌手デビュー曲「恋のぼんちシート」が大ヒットした。おさむが「『恋のぼんちシート』、レコー