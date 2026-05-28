◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６巨人―ソフトバンク戦（２８日・京セラドーム）ソフトバンクはベテランの柳田悠岐、今宮健太がそれぞれ「５番・左翼」で３戦ぶり、「７番・二塁」で４戦ぶりにスタメン復帰した。柳田は巨人先発で同学年の田中将大と２３年以来、３年ぶりの対決となる。通算成績は４６打数１７安打、３本塁打の打率３割７分と得意としている。