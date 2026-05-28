大阪府高槻市立の中学校の元教諭が市に対し起こしていた名誉毀損の裁判の判決の中で、MBSの4年前のニュースが「正確性を欠く誤ったものである」と指摘を受けました。 この裁判は、高槻市立中学校の元教諭が市のホームページで自身の懲戒処分について記載されたことが名誉毀損に当たるとして慰謝料を求め争っていたもので、大阪地裁は27日、訴えを退けました。 その判決文の中でMBSが2022年9月30日に報じたニュ