強い繁殖力を持つ特定外来生物「オオキンケイギク」の駆除が、阿蘇地方で行われています。オオキンケイギクは、強い繁殖力があるため植物の生態系に影響を及ぼすとして、特定外来生物に指定されています。 阿蘇くじゅう国立公園管理事務所では、希少な植物が多い阿蘇の草原に侵食されないよう、毎年、花が咲く時期に、駆除を続けています。25日は、阿蘇市内で関係機関と共にオオキンケイギクを根元から引き抜いていき、およそ