◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―楽天（２８日・バンテリンドーム）中日は、村松開人内野手が「１番・遊撃」で先発出場。３試合ぶりにスタメン復帰した。２４日の広島戦（バンテリンドーム）で、右手首を負傷して途中交代。２６、２７日は試合前練習には参加したものの、欠場していた。先発は、交流戦初白星を狙う金丸夢斗投手。４勝目をかけて、中８日でマウンドに上がる。【楽天】１番（右）佐藤２番（二）黒川３番（