菊池市にある県立菊池農業高校と、地元企業のコッコファームが産学連携協定を結びました。27日の調印式では、菊池農業高校の嶋田泰介校長と菊池市で卵の生産、加工、販売を行うコッコファームの松岡義清社長が調印書にサインをしました。 この協定は、コッコファームと菊池農業が共同で商品開発をしたり、店舗での販売会を実施したりするなど、生産、加工、販売を一体的に学ぶ「6次産業化教育」を行い、地