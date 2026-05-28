田中角栄は、国会では雄弁な政治家として知られる一方、私生活では相手の話にじっくり耳を傾ける“聞き上手”だったという。その素顔を知るのが、花街・神楽坂で彼と交流した芸者たちだ。角栄の愛人の甥・山科薫と親交を持つ筆者が、その証言をもとに、相手を引き込む対人術の原点に迫る。※本稿は、本橋信宏『花街アンダーグラウンド』（駒草出版）の一部を抜粋・編集したものです。政界を夢見る若き田中角栄と芸者・円弥が出会う