兵庫県庁で記者会見する斎藤元彦知事＝26日関西広域連合は28日、兵庫県内の病院を拠点とするドクターヘリ2機が7〜9月に全面運休する見通しだと明らかにした。兵庫県内の機体はゼロになる。広域連合の委員会で、斎藤元彦知事は県の緊急連絡会議を6月1日に開くと述べた。2機はいずれもヒラタ学園（堺市）に運航を委託。整備士不足が原因で6月9日から運航できない日が生じ、7月から全面運休が避けられないという。兵庫県内の他、