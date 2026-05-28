◇交流戦日本ハム・達―巨人・井上（エスコンフィールド北海道）楽天・岸―ヤクルト・山野（楽天モバイル最強パーク宮城）西武・高橋光―DeNA・島田（ベルーナドーム）ロッテ・田中―阪神・高橋（ZOZOマリンスタジアム）オリックス・ジェリー―中日・柳（京セラドーム大阪）ソフトバンク・大関―広島・玉村（みずほペイペイドーム）