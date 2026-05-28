カンボジア領事館の名誉領事が3億7000万円あまりの申告漏れを指摘されていたことがわかりました。国税当局から指摘を受けたのは、在仙台カンボジア名誉領事館の田井進名誉領事です。関係者によりますと、田井氏は名誉領事の立場を利用して、都内の広告関連会社など20社あまりに対して自身との架空のコンサルタント契約を持ち掛けて、契約料を経費計上させる所得隠しを指南していたということです。田井氏は、会社側から指南の見返