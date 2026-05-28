「ものぐさ精神分析」で知られた精神分析学者で、和光大名誉教授の岸田秀（きしだ・しゅう）氏が２５日、老衰のため死去した。９２歳だった。告別式は近親者で行った。香川県出身。早稲田大で心理学を学び、同大大学院を経てフランスのストラスブール大に留学。和光大教授を務めた。人間は本能が壊れたため、神や国家、民主主義などの「幻想」にすがって生きているという、フロイトの理論をもとにした「唯幻論」を提唱し、思想