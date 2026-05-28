◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―楽天（２８日・バンテリンドーム）楽天は２８日、中日戦のスタメンを発表した。２連敗中のチームはこの日、１軍に昇格したカーソン・マッカスカー外野手を「７番・左翼」でスタメン起用。長打力が持ち味の助っ人に注目が集まる。先発マウンドは滝中瞭太投手。今季３勝目を目指す右腕の投球に期待がかかる。以下、楽天のスタメン。【楽天】１番・右翼佐藤２番・二塁黒川３番・