テレビ朝日は28日、歌手・あの（年齢非公表）の冠番組「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）の終了を発表した。番組の公式サイトで発表。6月15日の放送が最終回となる。「『あのちゃんねる』終了のお知らせ」と題し、「この度、社内及び関係者の方々と協議した結果、6月15日（月）の放送をもって番組を終了することとなりました」と番組終了を発表。「番組を楽しみにしてくださっている視聴者の方々、これまで番組を支えて頂