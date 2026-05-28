「皆中＝みなあたる」の由来とは？ 江戸時代から続く「願いが叶う神社」JR新大久保駅から徒歩約1分、「皆中＝みなあたる」という名前から、ライブや舞台のチケット当選祈願で話題の「皆中稲荷神社」があります。創建は天文2年（1533）。主祭神は、稲荷神として知られる「倉稲魂命（うかのみたまのみこと）」です。五穀豊穣や商売繁盛の神様として古くから信仰されているほか、子宝や安産祈願の神「伊邪那美命（いざなみのみこと）