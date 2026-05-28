静岡県の2つの食文化を体験「リゾナーレ熱海」のある静岡県は、古くより豊かな水を生かした酒造りが盛んで、醸造技術が発展しやすい環境です。近年ではクラフトビール文化が拡大し、現在ではなんと30カ所以上もの醸造所数を誇るそう！静岡県は缶詰工場も多く、特にツナ缶の生産量は全国1位、98%を占めるんです！そんな静岡が誇る2つの食文化を熱海の絶景ともに楽しめるのが、この夏「リゾナーレ熱海」で開催する「カンカンビアガー