2026年の父の日はいつ？2026年の父の日は、6月21日（日）。父の日は毎年6月の第3日曜と定められていて、日付は年によって異なります。5月の母の日が終わったら、父の日の準備を始めるのがおすすめ。プレゼントの手配や配送には、数日から1週間程度の余裕が必要な場合もあります。「気づいたら父の日が過ぎていた！」とならないよう、早めに動き出しておきましょう。 父の日プレゼントの選び方父の日のプレゼントの選び方には、4つ