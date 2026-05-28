女優パク・ジヒョンが、父親ががんの闘病をしていたことを打ち明け、出演作に込められた真摯な感情を伝えた。去る5月27日、韓国で放送されたトーク番組『ユ・クイズ ON THE BLOCK』には、多彩な魅力で愛されているパク・ジヒョンがゲストとして出演した。【写真】パク・ジヒョン、頼んだのは“尊厳死の手助け”この日パク・ジヒョンは、ドラマ『ウンジュンとサンヨン』で余命宣告を受けたがん患者の役を準備する過程において、実際