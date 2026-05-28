韓国芸能界の“最高齢妊婦”として話題を集めている女優のハン・ダガムが、赤ちゃんを初公開した。5月27日に放送された韓国KBS 2TVのバラエティ番組『スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた』には、ハン・ダガムが出演した。【画像】ハン・ダガム、赤ちゃんを初公開！番組では、妊娠20週目に入ったハン・ダガムが精密超音波検査を受診。胎名“チャルトク”の姿が初めて公開されると、彼女は画面を見つめながら「見える」と、